РИАМО - 20 янв. Для улучшения транспортной ситуации в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе дополнительно выделено девять автобусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 21 января на маршрут №367 будет направлено еще семь дополнительных автобусов малого класса. С 19 января на этом маршруте было добавлено два автобуса большого класса. Суммарно на маршруте будут работать 22 автобуса в час пик и 20 - в межпиковое время», - говорится в сообщении.

Эти меры позволят сократить очереди на посадку, и жители не будут стоять на улице в ожидании транспорта.

Однако основной причиной возникновения очередей в дорожной ситуации являются снегопады и дорожные аварии. В среду на Володарском шоссе фура перекрыла полосу в сторону Молокова, что привело к ухудшению дорожно-транспортной ситуации и пробкам. При этом выпуск автобусов на маршруте был полный, но транспорт ходил по фактическому расписанию. Автобусы не успевали разворачиваться и производить посадку.

Также ситуацию осложняют неправильно припаркованные личные машины, они мешают проезду автобусов. В связи с этим по ночам в ЖК будут работать эвакуаторы. А с 21 января будет изменен режим работы светофора: на выезде из жилого комплекса в пиковое время фаза движения транспорта увеличится до 26 секунд.

Кроме того, для улучшения транспортной ситуации в районе жилого комплекса «Пригород Лесное» будет проведена реконструкция Каширского и Володарского шоссе.

На сегодняшний день ведется разработка проектной документации по реконструкции участка Володарского шоссе с расширением до четырех-шести полос и обустройством боковых проездов. Проектирование завершится в первой половине этого года. Реконструкцию планируется провести в 2021-2022 годах.

Еще в текущем году планируют сделать корректировку проектной документации по реконструкции Каширского шоссе.