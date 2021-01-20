РИАМО - 20 янв. В Подмосковье начинают работу пункты мобильной вакцинации, 21 января откроется пункт в торговом центре «Мега Химки», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку от Covid-19 смогут жители старше 18 лет, у которых нет противопоказаний. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС.

«Наша задача сейчас – сделать вакцинацию против Covid-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах – это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что многим жителям региона удобно совместить необходимые дела с заботой о своем здоровье.

«Такие пункты, включая Химки, уже развернуты в девяти муниципалитетах Подмосковья», - отметила министр.

В пункте вакцинации в ТЦ «Мега Химки» пациентов будут принимать медработники Химкинской больницы. Записываться на прививку не надо. Пункт будет открыт с 12:00 до 22:00 каждый день.

Пункт мобильной вакцинации находится в Центре культуры на первом этаже ТЦ. За смену в нем планируется прививать не менее 50 человек.

Также сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках Подмосковья. Запись проводится по телефону 122, через портал «Госуслуг» и в медучреждениях.

Вакцинация противопоказана людям, страдающим сильными аллергическими реакциями, больным с обострением хронических заболеваний, беременным и кормящим женщинам.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

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