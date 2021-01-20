РИАМО - 20 янв. Ребенок, госпитализированный в Красноармейске после отравления, находится в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В Красноармейске за два дня в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 учеников школ №3 и №4. У них диагностировали отравление.
«Вчера в городском округе Красноармейск, по информации исполняющего обязанности начальника ФГБУЗ «Медсанчасть №154» ФМБА России И.Ю. Копылова, с жалобами обратились родители школьников, дети жаловались на плохое самочувствие. Все они осмотрены сотрудниками медсанчасти», — говорится в сообщении.
Один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Проверку по факту массового отравления начали прокуратура Московской области, Главное следственное управление СК России по Подмосковью. Ситуация находится на особом контроле министерства образования Московской области. В Красноармейске после инцидента был организован оперативный штаб.
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