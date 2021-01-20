РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Начисление и взыскание неустойки по долгам за жилищно-коммунальные услуги возобновили первого января 2021 года, действие соответствующего моратория, введенного на период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года, остановлено, говорится в сообщении управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы.

«Первого января 2021 года у ресурсоснабжающих и управляющих организаций вновь появилось право поручать расчетному центру начислять должникам пени за несвоевременное или неполное внесение платы за ЖКУ. Законом предусмотрена необходимость уплаты пени, начиная с 31 дня просрочки платежа в размере 1/300, а с 91 дня - в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, начиная с 1 января 2021 года, должникам может быть ограничено предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты более двух месяцев подряд. Перед отключением неплательщиков заранее уведомляют о необходимости погасить долг. Если должник игнорирует предупреждение, предоставление услуг может быть ограничено.

Уточнить сумму задолженности и проконсультироваться по вопросам, связанным с расчетами за ЖКУ, можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефонам контактного центра 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 или в клиентском офисе расчетного центра.