РИАМО - 20 янв. Тверской районный суд Москвы приостановил деятельность кальянной «Мята PLATINUМ» на 90 суток из-за нарушений мер безопасности, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Решение суда для принудительного исполнения направлено в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве», - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кальянную на Цветном бульваре 1 декабря 2020 года. Тогда они выявили, что заведение работает, несмотря на запрет.Также в кальянной не проводят дезинфекцию помещений и поверхностей, не обеззараживают воздух в помещении.

По данным фактам в отношении ООО «ДСМ» были составлены протоколы об административном нарушении и о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Кальянная была опечатана, а материалы данной проверки направлены в суд. 31 декабря решением суда деятельность кальянной приостановлена на 90 суток.

За период действия в мегаполисе ограничений, связанных с распространением Covid-19, управление Роспотребнадзора по столице приостановило деятельность 72 кальянных.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

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