РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. За первую рабочую неделю 2021 года ввели в эксплуатацию многоквартирный дом в поселке Красково городского округа Люберцы, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики ввело в эксплуатацию девять домов на 3 012 квартир за первую рабочую неделю 2021 года. Среди них – многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 408 квартир в поселке Красково городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

В многоквартирном доме переменной этажности (14-16-17 этажей) - шесть подъездов, 196 однокомнатных квартир, 172 двухкомнатные и 40 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилых помещений – 20 084,6 квадратных метра.