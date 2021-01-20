РИАМО – 20 янв. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что свыше 375 тысяч двухкомпонентных доз «Спутника V» вошло в гражданский оборот в стране на текущей неделе, сообщает Nation News.

По его словам, такие объемы препарата обусловлены началом массовой вакцинации россиян от коронавируса.

«Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию граждан страны от Covid-19. Вакцинация проводится бесплатно.

Россиян в основном прививают препаратом от центра имени Гамалеи «Спутник V». ​

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Более 375 тыс доз вакцины «Спутник V» вошло в оборот на текущей неделе. Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.