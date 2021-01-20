РИАМО - 20 янв. В музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево под Рузой прошел первый закрытый показ фильма «Зоя», который рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, передает корреспондент РИАМО.

«Мы работали над материалом фильма, и за основу взяли корпус рассекреченных документов, они давно известны ученым. Это допрос непосредственных свидетелей событий, описанных в фильме, и там довольно мало расхождений в деталях, но основа здесь документальная. <...> Это советский фильм, снятый в современной стилистике. Он будет постепенно «разгоняться», - сказал автор сценария фильма Андрей Назаров.

По его словам, сцены первой части фильма могут казаться вторичными и знакомыми по советской картине 1944 года, но вторую часть, с момента, когда один из героев смотрит в бинокль, можно назвать документальной.

«В самом начале все держится на таланте исполнительницы роли главной героини. Ну а конец, я надеюсь, вас потрясет», - сказал Назаров.

Как отметил сценарист, на написание сценария был объявлен конкурс. Работы победителей были взяты за основу финального сценария, который написал сам Назаров.

«Просто посмотрите на этого человека, на эту маленькую девочку, пожалуйста, не как на героиню. Она, конечно, герой, но смотрите на нее как на человека. <…> Она была маленькой девочкой, которая попала в такие серьезные обстоятельства, и сделала такой выбор», - сказала исполнительница роли Зои Анастасия Мишина.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне.18-летняя девушка была членом диверсионного отряда, ее захватили в плен немецкие войска, а затем казнили в 1941 году. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе. Именно об этом последнем дне жизни и рассказывает новый фильм.

Посмотреть фильм «Зоя» на больших экранах можно будет уже 28 января.

Креатина создавалась при поддержи «Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького» при участии РВИО и при финансовой поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Московской области.