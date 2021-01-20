РИАМО - 20 янв. Таксист взял с пассажирки более 17 тысяч рублей за поездку из терминала D в терминал B аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Как сообщил таксист сотрудникам транспортной полиции, данная сумма была сформирована из официального тарифа. Однако водитель вернул часть денег женщине. Сейчас она претензий к водителю такси не имеет.

По данному факту проводится проверка.