РИАМО - 20 янв. Одного ребенка госпитализировали после отравления в Красноармейске, по результатам проверок будет установлена точная причина произошедшего, сообщил глава городского округа Красноармейск Александр Федоров.

Он напомнил, что 19 января с признаками пищевого отравления за медпомощью обратился 41 ребенок из школ №3 и №4. Все ребята были из разных классов. Администрация городского округа сразу организовала оперативный штаб.

«Все ученики школ №3 и №4 осмотрены медицинскими работниками, те, у кого выявлены симптомы тошноты, из данных учреждений были отправлены домой – это шесть детей. Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося», - сказал Федоров.

Глава городского округа подчеркнул, что все виновные в данном инциденте будут наказаны.

Он уточнил, что, по информации, предоставленной медиками, в первой половине дня в среду за медпомощью обратились еще 55 детей из этих школ.

«С утра в двух школах работали специалисты МУ №21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», - добавил Федоров.

Он выразил надежду, что все дети скоро поправятся.

«Мы усилим контроль питания во всех образовательных учреждениях города, а также начнем проверку качества питания в детских садах. Здоровьем детей рисковать нельзя», - заключил глава муниципалитета.

Проверку по факту отравления школьников начали также ГСУ СК РФ по Московской области, прокуратура Подмосковья. Кроме того, данный инцидент находится на особом контроле Минобразования Московской области.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что после инцидента контракт с поставщиком питания разорвали.