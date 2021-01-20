РИАМО - 20 янв. В Подмосковье и Москве с 22 января установится теплая погода, она продержится в регионе как минимум до середины следующей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В пятницу (22 января - ред.) мы ждем плюс, и этот плюс будет держаться по крайней мере до середины следующей недели. Что будет дальше – это еще неизвестно, возможно, будут легкие морозцы. Но пока изменения тепла к холоду не видно», – сказал Шувалов в эфире «Радио 1».

Он уточнил, что зима сохранит свои позиции только в пригороде. А в столице будет оттепели и слякоть.

По его словам, также в Московском регионе потепление принесет с собой туманы.

Еще во второй половине текущей недели в столице могут пройти ледяные дожди.