РИАМО - 20 янв. Четыре автомобиля столкнулись на 24-м километре МКАД, движение затруднено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля», - говорится в сообщении.

На этом участке движение затруднено на 1 километр.

В настоящий момент пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов из 10 возможных.