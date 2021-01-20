РИАМО - 20 янв. С поставщиком питания школ в Красноармейске, ученики которых массово отравились, был разорван контракт, идут следственные действия, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У всех ребят состояние удовлетворительное. Надеюсь, что серьезных последствий для их здоровья удастся избежать», — написала Мишонова в Instagram.

Она добавила, что контракт с поставщиком школьного питания разорвали. Сейчас проводятся следственные действия.

«Ждем итогов расследования. Для нас важно понять, как такое могло произойти, и сделать все, чтобы подобные ситуации не повторялись», — подчеркнула Мишонова.

Она пожелала детям скорейшего выздоровления.

С чего все началось

19 января за медпомощью обратился 41 ребенок из школ №3 и №4 Красноармейска. У всех них были признаки пищевого отравления. Одного ребенка госпитализировали. В среду за медицинской помощью обратились еще 55 детей из этих школ.

Проверку по факту произошедшего начали прокуратура Московской области, Главное следственное управление СК России по Подмосковью.

Реакция властей

Ситуация находится на особом контроле министерства образования Московской области. В Красноармейске после инцидента был организован оперативный штаб. Глава городского округа Александр Федоров подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.

«Ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», — отметил глава.