РИАМО - 20 янв. В медицинские организации Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

19 и 20 января в медучреждения Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились ученики школ №3 и №4. У них диагностировали отравление.

«Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы. По фактам случившегося проводится проверка», - говорится в сообщении.

Данная ситуация находится на особом контроле Минобразования региона.

Также проверку по данному инциденту организовали ГСУ СК РФ по Московской области, прокуратура Подмосковья и администрация муниципалитета.