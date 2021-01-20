РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Студенты вузов городского округа Люберцы смогут воспользоваться льготной картой «Стрелка» в общественном транспорте с 6 февраля 2021 года, говорится в сообщении управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

«В общественном транспорте Московской области возобновился проезд по социальным и льготным картам «Стрелка» для студентов колледжей. При этом карты, выданные студентам вузов, остаются заблокированными до 6 февраля (в связи с продлением дистанционного обучения). Блокировка льготных карт носит временный характер – карты будут разблокированы автоматически после снятия ограничений», - говорится в сообщении.

Социальные карты студентов колледжей разблокированы для поездок на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах.

Баланс льготных карт «Стрелка» остался таким же, как и при блокировке: при наличии денежных средств картой можно расплатиться по существующему тарифу. Для разблокировки карты с нулевым или отрицательным балансом ее необходимо пополнить.

Для отслеживания баланса и оперативного пополнения транспортных карт рекомендуем пользоваться «Личным кабинетом» и мобильным приложением «Стрелка».