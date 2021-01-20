РИАМО - 20 янв. Жители районов Москвы с платными парковками и многодетные семьи могут оформить себе парковочные разрешения, это дает им целый ряд льгот и преимуществ, в 2020 году их оформили 110 тысяч горожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«За прошлый год разрешения себе оформили более 110 тысяч москвичей, из них 61 тысяча для многодетных и 49 тысяч - резидентные», - говорится в сообщении.

Резидентное разрешение предоставляется собственникам квартиры (ее доли) или ее нанимателям. Его можно оформить на свой автомобиль, машину постоянно зарегистрированного в квартире или нанимателя по договору найма.

Разрешение действует в районе проживания оформителей с 20:00 до 08:00. Чтобы парковаться бесплатно круглосуточно, необходимо заплатить 3 тысячи рублей в год. Максимально можно оформить два разрешения на одну квартиру, срок действия - 1-3 года.

Разрешение многодетной семьи подразумевает бесплатную круглосуточную парковку на всех улицах мегаполиса. Оформить можно одно разрешение на семью (на личный автомобиль), оно действует на срок не более трех лет.

Больше половины оформителей подали документы онлайн через портал mos.ru. Также заявку можно подать в центре госуслуг «Мои документы».

Срок оформления разрешения - шесть рабочих дней.

Опубликован календарь дней бесплатной парковки в Москве в 2021 г >>