РИАМО - 20 янв. Одноэтажное здание загорелось на Пятницкой улице в Москве в среду вечером, возгорание уже удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Горел утеплитель в межкровельном пространстве здания. В результате инцидента никто не пострадал.

«Площадь возгорания составила 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Возгорание удалось локализовать в 16:44, в 16:47 - ликвидировать.

Из-за пожара перекрыли движение по Толмачевскому переулку. Движение по Пятницкой улице затруднено.