РИАМО - 20 янв. МВД России опубликовало информацию о состоянии преступности за 2020 год, количество людей, погибших в результате преступлений, сократилось на 5,2%, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Общее количество преступлений против личности за год снизилось на 5,1%, число убийств и покушений на убийство - на 3,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 6,7%. Число людей, которым причинили тяжкий вред здоровью, уменьшилось на 6,9%.

«Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации за 2020 год свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений против личности», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что по итогам 2020 года на 21,7% снизилось число разбоев, на 16,2% - грабежей и на 3% – краж. Число краж в квартирах уменьшилось на 22,6%, в транспорте – на 27,1%.

«В прошлом году на 2,5% сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, и на 14,7% – в состоянии наркотического опьянения», - добавила Волк.