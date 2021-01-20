РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. В подмосковном Красногорске нашли инвестора для завершения строительства последнего несданного корпуса жилого комплекса «Спасский мост», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации горокруга Красногорск по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов провел Zoom-конференцию с инициативной группой дольщиков в среду.

«Сейчас совместно с областным Госстройнадзором и министерством жилищной политики выверяем объемы незавершенных строительно-монтажных работ на объекте и прорабатываем юридическую схему участия инвестора по дострою корпуса 10.2», - сообщил Магомедов.

Следующая встреча с участниками долевого строительства запланирована через две недели. К этому времени будет составлена дорожная карта по дострою объекта.

«Строительная готовность корпуса 10.2 многоквартирного дома № 23 – высокая. Осталось выполнить небольшой объем отделочных и благоустроительных работ, завершить монтаж инженерных систем и их пуско-наладку», - заключается в материале.