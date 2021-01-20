РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. Ученицы фортепианного отделения ДШИ имени В.К. Андреева подмосковных Котельников стали лауреатами Всероссийского многожанрового конкурса «Утренняя звезда», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Александра Умнова заняла 1 место (преподаватель - Екатерина Мигачева), Елизавета Анахова заняла 3 место (преподаватель - Галина Селютина)», - говорится в сообщении.

Учениц поздравили с достигнутыми результатами, им пожелали дальнейших успехов в творчестве.