РИАМО - 20 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов России за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Глава Подмосковья занял второе место среди глав регионов страны и второе место среди глав в Центральном федеральном округе. На первом месте в двух рейтингах расположился мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте среди глав регионов – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, среди глав ЦФО - глава Тверской области Игорь Руденя.

В апреле Воробьев объявил о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения Covid-19. Затем он объявил, что с 23 мая в регионе отменят цифровые пропуска, введенные в апреле из-за пандемии. Также губернатор получил предписание главного санитарного врача Подмосковья и подписал постановление о введении масочного режима.

Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Он также поручил как можно скорее восстановить дамбу и дороги в округе.

Еще СМИ писали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции. Помимо этого сообщалось, что Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Глава Подмосковья также заявлял, что в автобусах и электричках Московского региона с нового года будет действовать единая транспортная карта. СМИ сообщали, что Воробьев и Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе.

Губернатор Московской области взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве. Также он сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны были ввести второй компонент.

Кроме того, Воробьев поручил провести проверку того, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли соблюдены все меры безопасности. Также губернатор распорядился заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение за ними.