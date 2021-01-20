РИАМО - 20 янв. Ветеринарные врачи Московской области зарегистрировали рост обращений с переохлаждением и обморожением животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский пояснил, что это связано с установившейся морозной погодой в Московской области. 18 января температура воздуха местами в Московском регионе опустилась до минус 30 градусов.

«Для сравнения - с начала прошлого году отмечались единичные случаи, всего три. В текущем году поступило уже свыше 50 обращений», - сказал Воскресенский.

Он подчеркнул, что домашним питомцам с приходом морозов нужны особые забота и уход. Также следует принять меры по профилактике обморожения лап у животных.

«Даже недлительное пребывание на морозе может привести к обморожению. Не стоит переохлаждать долгими прогулками на морозе животных, особенно щенков и собак в возрасте. Желательно во время прогулки занять животное активными играми», - отметил Воскресенский.

Он уточнил, что для долгих прогулок на морозе лучше предусмотреть одежду для домашнего животного.

По его словам, при следовании этим простым советам хозяева уберегут своих питомцев от обморожения при минусовых значениях температуры.