РИАМО - 20 янв. Министерство образования Московской области организовало проверку по факту отравления учеников школ в Красноармейске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

19 и 20 января в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 ученик школ №3 и №4 Красноармейска. У них диагностировали отравление.

Сейчас все ребята находятся дома в удовлетворительном состоянии.

Ранее проверку по данному факту начали ГСУ СК РФ по Московской области, региональная прокуратура и администрация городского округа.