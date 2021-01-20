РИАМО – 20 янв. По сравнению с 2019 годом россияне стали на 52% чаще вызывать такси в 2020 году, при этом траты на поездки также выросли, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее исследование провели в Россельхозбанке.

«Общая сумма трат выросла на 45%, а доля такси среди других видов транспорта повысилась до 7,5%. Средняя стоимость поездки, по данным банка, составляет 193 рубля», - говорится в сообщении.

Однако для передвижения россияне по-прежнему больше всего предпочитают автомобили. Также в 2020 году серьезно вырос спрос на общественный транспорт. За год число транзакций на оплату проезда возросло в два раза.

Согласно исследованию, снижение в прошлом году показал только каршеринг. Число транзакций на этом виде транспорта снизилось на 32%, а общая сумма потраченных на него денег уменьшилась на 7%. Таким образом, доля каршеринга сократилась в целом по стране c 0,2% до 0,1%. ​