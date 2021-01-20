РИАМО - 20 янв. На территории «Технополиса «Москва» установили инновационную станцию экологического мониторинга, она непрерывно измеряет концентрацию угарного газа, сероводорода, частиц пыли, метана, а также оксиды азота, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Он уточнил, что станция оборудована монитором, который показывает состояние воздуха.

«Инновационность в том, что она доносит информацию в полном объеме в доступном режиме. Людям очень комфортно проходить мимо и видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что место установки такой станции не случайно. В этом районе строится Юго-Восточная хорда.

«В этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Она позволит сделать нам выводы об эффективности того транспортного каркаса города, который сейчас формируется», - добавил Кульбачевский.

Он отметил, что на сегодняшний день Москва – это единственный регион в РФ, в котором ведется подобный непрерывный экологический мониторинг.

Модернизация автоматических станций московского экомониторинга проводится постоянно. За последние 10 лет ГПБУ «Мосэкомониторинг» произвел широкое обновление приборного парка, введены в эксплуатацию 24 новые станции.

В 2020 году заменены 13 автоматических станций, у которых закончился срок полезного использования. В этом году будут установлены две новые станции, они появятся в районах Некрасовка и Западное Дегунино.