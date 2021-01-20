РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В минувшем году на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» инспекторы зарегистрировали 101 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в них погибли 6 человек, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ведомства.

«В 2020 году на территории обслуживания отдела было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в результате которых 6 пешеходов погибли и 97 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 15 юных пешеходов», – говорится в сообщении.

Вне зоны пешеходных переходов наблюдается значительное снижение ДТП – 47 (за аналогичный период прошлого года – 63), однако все три аварии с погибшими пешеходами произошли вне зоны пешеходных переходов. По вине водителей транспортных средств произошло 79 ДТП, по вине пешеходов совершено 27 ДТП. 45 ДТП произошло на пешеходных переходах (45 пешеходов, включая 3 детей, получили травмы различной степени тяжести, 1 пешеход погиб). 56 ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода (52 пешехода, из них 12 детей, получили травмы различной степени тяжести, 5 пешеходов погибли).

Наиболее аварийными улицами по наездам на пешеходов стали: улица 3-е Почтовое отделение у домов №№51, 61 и 62, улица Инициативная у домов №№3, 5А, 7, 12, 50, 76А, улица Кирова у дома №12, Комсомольский проспект у дома №12.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудниками Люберецкой Госавтоинспекции с 18 по 24 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

С 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.