РИАМО - 20 янв. Согласован проект ремонта Лизинского путепровода в Южнопортовом районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«На юго-востоке столицы будет отремонтирован путепровод Лизинский, построенный в 1949 году. Путепровод расположен на 1-й Дубровской улице и проходит через неэлектрифицированные пути Симоновской ветви железнодорожной станции Бойня Московской железной дороги. Работы по капитальному ремонту путепровода будут выполняться в две очереди, последовательно на каждой половине проезжей части», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В проект включены: ремонт мостового полотна проезжей части и тротуаров, перильного ограждения и гранитного карниза. Переходные плиты планируют заменить, а металлические балки — восстановить и покрасить.

Будет обновлено железобетонное тело устоев и подферменников. Подпорные стены заново облицуют. Металлические балки отремонтируют и установят дополнительные. Промежуточные опоры покрасят, а вдоль всей длины устоя сделают бетонную отмостку. Установят наружное освещение.

«Сегодня город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает уже созданную дорожную инфраструктуру. Благодаря этой работе в столице создаются необходимые условия для безопасного движения как пешеходов, так и транспорта, а городское пространство становится комфортнее», – добавил Леонов.

Работы будут выполнены в две очереди с поочередной сменой половины дороги. Движение пешеходов будет организовано по существующим переходам и тротуарам.