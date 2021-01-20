РИАМО - 20 янв. Посетители Музейно-выставочного центра в подмосковном Реутове могут присоединиться к популярной сетевой акции #MuseumSelfie и сделать в рамках нее автопортреты на фоне экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня по всему миру проходит культурная акция #MuseumSelfie, участие в которой сможет принять любой желающий. Интернет-пользователи из Реутова могут поделиться селфи на фоне экспонатов из городского музея», – говорится в сообщении.

Организаторы акции призывают выкладывать в любой социальной сети фотографии из музеев с хештегами #МузейноеСелфи и #MuseumSelfie. Также можно использовать теги #КультурноеСелфи и #CultureSelfie.

Присоединиться к акции могут не только посетители музееев и культурных учреждений, но и их сотрудники.