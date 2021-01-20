РИАМО - 20 янв. Подмосковные следователи организовали проверку по факту массового отравления учащихся двух школ в городском округе Красноармейск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух школ городского округа Красноармейск», - говорится в сообщении.

Следователи осматривают образовательные учреждения и организацию, оказывающую услуги питания. Должностных лиц опросят, необходимая документация будет проверена.

Проверку по данному факту также организовала подмосковная прокуратура.

С жалобами на плохое самочувствие к медикам обратили ученики школ №3 и №4. У них диагностировали симптомы отравления. Все обратившиеся школьники сейчас находятся дома, у них удовлетворительное состояние.

По обращению администрации муниципалитета на месте инцидента работают специалисты Роспотребнадзора. Администрация городского округа также начала полную проверку всех обстоятельств случившегося.