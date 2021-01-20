РИАМО - 20 янв. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела 106-летняя японская слива умэ, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Один из самых ценных экспонатов сформирован в стиле Кенгай (каскад) и почти не изменился более чем за полвека — фото сливы есть в японских каталогах бонсай 1960 года», - говорится в сообщении.

Слива является одним из главных символов Нового года в Японии вместе с бамбуком и сосной. Считается, что увидеть ее цветение — к удаче и счастью.

Цветы японской сливы обладают неповторимым ароматом. Они бывают белого, розового, красного цветов и их оттенков.

До 24 января в Ботаническом саду МГУ работает экспозиция японских искусств «Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная каллиграфия», а до апреля можно увидеть более тысячи орхидей со всего света.