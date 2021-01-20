РИАМО - 20 янв. В столичном районе Южное Медведково на улице Молодцова владение 33, корпус 1 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Монолитные работы завершены, выполнены работы по подключению объекта к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Дом рассчитан на 186 квартир, общая площадь которых составит свыше 11,36 тысячи квадратных метров. Шесть квартир будут оборудованы под маломобильных жильцов. Новая отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

В вестибюле жилой части новостройки должны разместиться колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В доме разместят два лифта. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделаны в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным людям без посторонней помощи попадать в подъезд.

В благоустройство и озеленение придомовой территории входит высадка деревьев и кустарников. Здесь разобьют газоны и цветники, а также обустроят детскую и спортивную площадки. Проектом предусмотрена и площадка для отдыха взрослых.

Загрутдинов отметил, что всего в районе Южное Медведково в рамках реновации в столице подлежат переселению десять жилых домов, где проживает 2,1 тысячи человек. Подобраны 11 стартовых площадок, их мощность составляет 94,5 тысячи квадратных метров.