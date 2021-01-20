РИАМО – 20 янв. В Москве началась процедура общественного обсуждения проекта проекта Бирюлевской линии метро на портале «Активный гражданин»​, его планируют утвердить к лету, сообщил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

«В течение ближайших двух недель на портале «Активный гражданин» будет проходить экспозиция проекта планировки, где жители смогут высказать свои соображения. Весной мы хотели бы выйти на утверждение документации. В любом случае к лету документы, необходимые для дальнейшего проектирования линии и станций, должны быть утверждены», — сказал Бахирев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в проект обещают внести разумные пожелания жителей столицы. Протяженность Бирюлевской линии составит 22,2 километра. На ней будет открыто десять новых станций, рядом с которыми благоустроят территорию — там появятся велодорожки, пешеходные переходы и новые парковочные места.

Линия будет пересекаться со строящейся Троицкой веткой и действующей Замоскворецкой линией метро.

Москвичи могут внести свои пожелания по строительству на сайте проекта «Активный гражданин». Общественные обсуждения закончатся 2 февраля.​

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>