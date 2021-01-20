Традиция окунаться в прорубь 19 января на Крещение Господние в этом году требовала большого мужества – в регионе стоят настоящие крещенские морозы до минус 25 градусов. Для москвички Екатерины Некрасовой даже такие экстремальные температуры – не повод отказываться от купания. В начале января она установила рекорд по плаванию подо льдом среди женщин, преодолев брассом 85 метров подо льдом Байкала. Температура воды составила всего +0,02 С°, но спортсменка обошлась без ласт и гидрокостюма. Москвичка рассказала РИАМО, как готовилась к заплыву в ледяном озере, а также дала несколько советов по моржеванию.



– Как давно вы в спорте и почему увлеклись подледным плаванием?

– Моржеванием я увлекаюсь уже 17 лет и привыкла к холодной воде, получаю от нее удовольствие. Все началось с того, что я прочитала книгу Порфирия Иванова «Детка» – она меня и замотивировала. Я живу рядом с лесом, там есть несколько прорубей – мне не лень добежать до них и искупаться.

А вот спорта до 33 лет в моей жизни практически не было, но потом меня захватил и он. Я начала активно бегать марафоны, со временем смогла осилить и 100 километров. На это меня вдохновила книга Андрея Чиркова «Бег в радость», где он рассказывал о том, как начал бегать их в 52 года. На его счету 179 марафонов, причем побывал он на всех континентах.

Также занималась плаванием, триатлоном, каталась на лыжах. Постепенно в мою жизнь пришло и подледное плавание. Мне интересно изучать возможности своего организма – как долго он сможет находиться в холодной воде и не дышать? Ощущать над головой лед – это дополнительный стресс и способ побороть свои страхи. Наверное, я эндорфинозависимый человек.

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из архива Екатерины Некрасовой

– Почему вы решились преодолеть столь длинную дистанцию?

– Идея проплыть серьезную дистанцию подо льдом пришла ко мне уже давно. Я знала, что женщины ставят рекорд Гиннеса, ныряя под лед. Несколько лет назад мне удалось проплыть 50 метров, это не показалось сложным. А потом узнала о соревнованиях на Байкале и загорелась этой идеей, ведь я решительный человек.

Это не первое мое соревнование по зимнему плаванию. Я занимала призовые места в разных странах в своей возрастной категории. В их числе, например, Беларусь и Чехия. У меня много медалей за соревнования и по другим видам спорта, в основном на любительском уровне – каждый может оплатить участие и попробовать свои силы. Я участвовала в Чемпионате России по подводному спорту в Санкт-Петербурге, где мне удалось выполнить норматив на КМС. Я тогда смогла нырнуть брассом 103 метра, а в моноласте – 150. Мне подумалось, если могу нырять в бассейне, то и в холодной воде справлюсь.

– По какой системе вы готовились к заплыву?

– Я нашла себе тренера и занималась с ней около четырех месяцев. За это время я выполнила норматив на кандидата в мастера спорта по фридайвингу. Два раза в неделю я по утрам тренировалась нырять с поворотами в проруби, отрабатывала технику, а потом согревалась горячим чаем в теплом моржовом домике с печкой. Со мной всегда были страхующие, которые шли по льду и наблюдали за моим состоянием. А еще четыре раза по вечерам плавала в бассейне, проводя там по 1,5-2 часа.

– Придерживаетесь ли вы особого рациона, который помогает держать себя в тонусе?

– Да, питание у меня веганское – я не ем продукты животного происхождения. В основном мое меню состоит из овощей и фруктов, зеленой пророщенной гречки, льняного масла, соевого сыра тофу, иногда добавляю кунжут или сухофрукты. Ем овсянку на воде и запеченные овощи. Когда много бегаю, пью растительный протеин.

из архива Екатерины Некрасовой

– Сколько было попыток поставить рекорд во время тренировок?

– Раз 6 мне точно удавалось проплыть по 75 метров, но я верила, что в решающий момент смогу и лучше.

– В каких условиях вы состязались?

– Толщина льда на Байкале составляла 25 сантиметров – это самый тонкий слой, который удалось найти организаторам. Температура воды во время заплыва составила +0,02 С°, а температуре воздуха –22 С°.

На определенных отрезках дистанции выпиливались проруби: я могла вынырнуть на 25 метрах, 40, 50, 60 и так далее. Кроме того, для страховки по дну натягивалась веревка с разметкой. Когда человек плывет подо льдом, то смотрит только вниз и ориентируется на нее, чтобы не заблудиться под водой и знать сколько он проплыл. Меня страховали три человека. Один из них – фридайвер и опытный инструктор Дмитрий Соколов. Он плыл со мной всю дистанцию на задержке дыхания, но был в гидрокостюме и ластах, а еще снимал видео, чтобы зафиксировать рекорд. Еще два фридайвера ждали в других майнах и страховали свой участок, когда я под ними проплывала.

– Какого было справляться с такими температурами в обычных шапочке и купальнике?

– Для неподготовленного человека это и вправду может показаться шокирующим, но мне комфортно в ледяной воде. Несколько раз у меня был опыт преодоления километра – я плыла примерно 22 минуты. Это очень тяжело, и подготовка там совсем другая, как и условия заплыва и требования, по сравнению с соревнованиями на Байкале. Это, конечно, серьезный стресс для организма.

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из архива Екатерины Некрасовой

– Что было самым сложным и опасным в заплыве?

– Пожалуй, главный риск – потерять сознание от недостатка кислорода, для этого и нужны страхующие люди. Перспектива утонуть из-за того, что свело руку или ногу, как по мне, ниже. За все 17 лет ныряния в холодную воду со мной такого никогда не происходило, а вот в бассейне такое бывало. Главное – адекватно рассчитывать свои силы и продолжать заплыв лишь в том случае, если чувствуешь себя комфортно. Но я не призываю никого повторять мой поступок – для этого нужен серьезный опыт.

– Испытывали ли вы страх в экстремальных условиях?

– Страха я не чувствовала вообще – меня сложно напугать. Было лишь предсоревновательное волнение и опасение, что заплыв может пройти не так из-за погоды, но все обошлось. Когда я зашла в воду, то сразу успокоилась и спокойно нырнула.

– Какого ощущать себя рекордсменом?

– Рост популярности, конечно чувствуется и это прекрасно! Меня поздравляли друзья, я неделю после приезда давала по несколько интервью в день, обо мне даже узнали за рубежом, ведь видео разлетелось по всей сети. Но некоторые настроены скептически и пишут, что это фейк, хотя все честно. Надеюсь после фиксации рекорда они изменят свое мнение.

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из архива Екатерины Некрасовой

– Вы уже подали заявку, чтобы зафиксировать рекорд?

– Я подала заявку в книгу рекордов России – она на рассмотрении. В течении 10 дней мне пришлют инструкции, по которым я должна буду предоставить доказательную базу. Если она их устроит, то я буду в числе рекордсменов. По факту мой заплыв побил рекорд Гиннеса – последний был установлен женщиной в феврале прошлого года. И эту вершину я тоже планирую преодолеть – все впереди.

– Не боялись ли вы «подорвать» иммунитет, учитывая ситуацию с пандемией?

– Две минуты в ледяной воде не подрывают иммунитет. Плавание в ледяной воде наоборот закаляет. После у меня не было проблем со здоровьем, просто навалилась усталость дня на три, но потом она прошла, и я снова приступила к тренировкам, чтобы приготовиться к следующим соревнованиям.

– На дворе крещенские морозы, и многие до сих пор не отказываются от идеи нырнуть в ледяную воду. Можете дать новичкам несколько советов по моржеванию?

– Человеку, который ни разу не окунался, лучше сначала посетить своего лечащего врача и узнать о наличии противопоказаний к данному действию. У него не должно быть обостренных хронических или простудных заболеваний, покрасневшего горла или насморка – иначе это навредит. Если все в порядке, то окунание пойдет на пользу, но от одного раза иммунитет не укрепится. Моржевать нужно систематически – хотя бы раз в неделю, но в первые разы долго в воде не сидеть.

К слову, я мотивирую членов семьи окунаться, чтобы закаляться во время пандемии. Мама и сын поддержали идею и плавают в проруби, а вот мужа уговорить пока не удалось.

– По данным СМИ, уже в этом году вы планируете обновить свой рекорд, проплыв 100 метров. Почему для вас это важно?

– Думаю, для меня это самореализация и образ жизни. В настоящее время я нахожусь на семидневном лечебном голодании в санатории, чтобы очистить свой организм и посмотреть, как голод повлияет на мои способности плавать с задержкой дыхания. Мне очень не хватает холодной воды – иногда я выхожу на балкон и обтираюсь снегом, а один раз доехала до проруби и окунулась. Это придало мне сил. Просто я привыкла к постоянной активности и наслаждаюсь соревнованиями, спортом. Ну а самое важное – заниматься тем, чем ты горишь.

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