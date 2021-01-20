РИАМО - 20 янв. В новой Москве началось строительство платформы на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД, она войдет в МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, работы планируют завершить в конце года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В настоящее время железнодорожники приступили к возведению «островной» пассажирской платформы, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. Ее оборудуют навесом на всю длину, современной навигацией и освещением. На время работ посадка и высадка пассажиров осуществляется на временной деревянной платформе», — говорится в сообщении.

Перед этим железнодорожные пути перенесли немного в сторону для строительства платформы и установили опоры контактной сети.

Существующий надземный переход заменят на подземный вестибюль площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Подземный переход протянулся на 64 метра и имеет четыре выхода: два к путям, к улице Гагарина и улице Советской.

Внутри вестибюля будут кассы, турникеты, шесть эскалаторов и три лифта.