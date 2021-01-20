РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В городском округе Люберцы проходит фестиваль народного катания на коньках, в нем могут поучаствовать все желающие, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«С 16 января по 15 февраля на стадионах «Торпедо» (Октябрьский проспект, дом 202) и «Урожай» (поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А) проходит фестиваль народного катания на льду «Люберцы-ICE». Участвовать в нем могут горожане в возрасте от 7 до 65 лет», - говорится в сообщении.

Необходимо сделать как можно больше фото или видео на катке и разместить их в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #ЛюберцыICE и #ДирекцияЛюберцы. Самых активных участников отметят призами от спорткомитета и дирекции спортивных сооружений.