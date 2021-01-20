РИАМО - 20 янв. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям расследует факты сброса неочищенных сточных вод в реку Клязьму в подмосковном Лосино-Петровском, сообщила заместитель руководителя управления Юлия Буддо.

Ситуацию с загрязнением Клязьмы обсудили в среду на расширенном онлайн-заседании комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

«В 2020 году в управление неоднократно поступали обращения по факту сброса неочищенных сточных вод в реку Клязьму. По данным фактам управлением были возбуждены административные дела и проводятся расследования», - сказала Буддо.

Она отметила, что в ходе административного расследования были сделаны троекратные отборы сточных вод. Анализ показал многократные превышения ПДК нефтепродуктов, железа, ионов аммония.

«Результаты показывают, что очистные сооружения работают ненадлежащим образом», - подчеркнула Буддо.

Сбором и обработкой сточных вод занимается ООО «Энергетик». Глава городского округа Иван Курданин подтвердил, что в Лосино-Петровском существует проблема с загрязнением Клязьмы сточными водами.

«На запах от очистных сооружений поступает много жалоб, в прошлом году в январе была серьезная авария, собственник не предпринимал практически никаких действий», - сказал Курданин.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова отметила, что муниципалитет должен подготовить дорожную карту по решению этой проблемы в течение недели.