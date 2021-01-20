РИАМО - 20 янв. Подмосковная прокуратура организовала проверку после массового отравления учеников двух школ в Красноармейске, в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся, сообщается на сайте ведомства.

«Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре, ход проверочных мероприятий взят на контроль», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Как уточняется на странице администрации городского округа Красноармейск в соцсети «ВКонтакте», с жалобами обратили ученики школ №3 и №4. Медики диагностировали у них симптомы отравления. Все обратившиеся сейчас находятся дома, у них удовлетворительное состояние.

«Был организован оперативный штаб. Администрация незамедлительно 19 января обратилась к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру Пушкинского городского округа с просьбой провести проверку», - добавляется в материале.

По обращению администрации муниципалитета на месте инцидента работают специалисты Роспотребнадзора. Также со стороны администрации начата полная проверка всех обстоятельств по данному происшествию.