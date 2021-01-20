РИАМО - 20 янв. Храм священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси в столичном районе Зюзино планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Сейчас в храме выполнена большая часть строительно-монтажных работ. Оставшиеся будут производиться в соответствии с графиком. В храме построены кирпичные стены и барабаны со звонницей. Кровля закончена на 90%. Идет подготовка к установке главных куполов.

«Церковь строится по индивидуальному проекту и сможет вместить до 500 человек. В оставшееся до конца года время строители намерены завершить кровельные работы и закрыть контур строящегося храма, а также приступить к внутренним и отделочным работам», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Это будет первый храм в программе строительства православных храмов Москвы, в котором полы будут сделаны из чугунной плитки. Ее изготовят по старинным церковным канонам с применением современных разработок.