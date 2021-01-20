РИАМО - 20 янв. Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице в столице отремонтировали более чем на 70%, подходит к концу модернизация систем водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Последний раз здание 1985 года постройки капитально ремонтировали порядка 14 лет назад.

«Уже завершено обустройство новой мягкой кровли площадью более 1,15 тысячи квадратных метров. В ремонтируемой части здания полностью обновили систему отопления и проложили порядка 510 метров труб. Обновили напольное покрытие и плитку, заменили все окна», – говорится в сообщении.

На стены нанесена черновая штукатурка, на текущий момент завершаются работы по финишной отделке и покраске. Ведется монтаж подвесного потолка, радиаторов отопления и системы кондиционирования. Подходит к концу модернизация систем горячего и холодного водоснабжения с общим объемом прокладки труб 355 метров.

В рамках проекта ремонта завершается и монтаж нового вентилируемого фасада с облицовкой из светло-бежевого керамогранита, его цоколь будет темно-серым. Скоро на объекте начнется установка новых дверей.

На первом этаже разместят гардероб, специальную комнату для невест, санузлы, комнату для охраны, холл, административные кабинеты, а также зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных граждан.

Второй этаж предполагает обустройство зала заседаний для проведения мероприятий, административные кабинеты, архив, склад, костюмерную, зону ожидания, комнату для фотографирования, а также большой зал для торжественной регистрации площадью 128 квадратных метров.

Работы планируют завершить в первом квартале 2021 года. Прием посетителей в здании временно прекращен.