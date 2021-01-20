РИАМО - 20 янв. В столице завершили работы по реставрации витражей, предназначенных павильону №15 ВДНХ, часть работ провели по авторской технологии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта завершена реставрация витражей, которые являются украшением фасада здания. Эти витражи - важный декоративный элемент внешнего облика павильона, вечером они выделяются специальной подсветкой», – сказал Бирюков.

Он добавил, что витражи были защищены спецстеклом и по этой причине неплохо сохранились. В них были утрачены небольшие фрагменты стекол, выявлены трещины, а также повреждения защитных стекол и росписи, которая местами отсутствовала.

Фотофиксация, а также подробная схема-картограмма утрат и разрушений была составлена перед началом работ. После этого специалисты вынимали фрагменты витражей из металлической рамы по частям. Затем они были упакованы и привезены в реставрационную мастерскую.

Бирюков отметил, что утраченные фрагменты поменяли на аналогичные по цвету и фактуре, их подбирали из имеющихся запасов. В центральных витражах методом тампования была восстановлена тонировка стекла. Работа проводилась по авторской технологии. Роспись на стеклах всех витражей восстановили с помощью специальных красок. Трещины были заделаны, а защитное стекло заменено на закаленное.

На текущий момент специалистам осталось воссоздать фрагмент нижней правой части левого витража, который находится в работе. Он был утрачен. Вскоре все отреставрированные витражи будут возвращены на фасад павильона.

Завершение ремонтно-реставрационных работ павильона №15 ВДНХ планируется в текущем году.