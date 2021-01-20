РИАМО - 20 янв. Парковка жилого комплекса бизнес-класса Vander Park на западе Москвы оказалась затоплена из-за протечки в трубопроводе, сообщается в Telegram-канале управляющей компании «Vander park_УК».

«Произошла аварийная ситуация на трубопроводе с пролитием в паркинг. Обнаружены места протечек, ремонтно-восстановительные работы проведены, течь устранена», — говорится в сообщении.

В УК добавили, что сейчас на парковке проводится уборка, а в помещении устраняют последствия затопления.

В Telegram-канале «Москва 2021» ранее опубликовали видео с паркинга ЖК Vander Park. В кадре видно, как струи воды заливают элитный автомобиль BMW.

Ранее более 30 квартир в жилищном комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее в Москве залило кипятком из-за аварии в системе горячего водоснабжения. Владельцам пострадавших квартир пообещали выплатить компенсации.