РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. Мужчине, нанесшему множественные удары топором своей жене в 2019 году в Домодедове, постановлением суда назначено принудительное психиатрическое лечение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что 9 марта 2019 года, находясь в своей квартире в Домодедове, не осознавая общественно опасный характер своих действий, мужчина нанес множественные удары топором по туловищу своей жены. От полученных ранений она скончалась на месте. Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения постановления о применении мер медицинского характера.

«Проведенной по уголовному делу стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что мужчина в момент совершения общественно опасного деяния не отдавал отчет своим действия. Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», - говорится в сообщении.