РИАМО - 20 янв. Образовательная программа по литературе, в которой приглашают поучаствовать подмосковных школьников, пройдет с 15 по 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Для школьников Московской области с 15 по 28 февраля пройдет интенсивная образовательная программа по литературному творчеству. В ней абсолютно бесплатно могут принять участие обучающиеся 8-10 классов. Спешите подать заявку, регистрация продлится до 25 января», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в рамках программы у ребят будет возможность проявить себя в одном из литературных жанров, создав авторский текст, а также научиться выступать на публике, писать и верстать истории с помощью цифровых технологий.

Программа предполагает для учащихся не только полезное времяпрепровождение, но и шанс познакомится с единомышленниками. В конкурсном отборе будут учитываться индивидуальные достижения по литературе и русскому языку, оценка за мотивационное эссе.

Профильная программа проводится образовательным центром «Взлет» на базе оздоровительного комплекса «Левково». Зарегистрироваться можно по ссылке.