РИАМО - 20 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точной даты ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию в настоящий момент нет, передает Газета.ru.

По его словам, нет данных и о формате предстоящего обращения российского лидера. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса.

«Пока трудно что-то сказать. Мы все знаем, что какие-то позитивные новости есть, но пока рано предаваться излишнему оптимизму», — сказал представитель Кремля.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Это было 16-е послание главы государства. Во время мероприятия президент заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ, а также о необходимости общероссийского голосования перед принятием пакета поправок.

Ранее СМИ сообщали о том, что очередное послание Путина к Федеральному собранию может состояться в феврале.​