РИАМО - 20 янв. В Раменском округе проходит проверка на предприятиях по утилизации строительных отходов, на работу которых пожаловались местные жители, сообщил заместитель главы администрации Раменского городского округа Виталий Чехов.

Ранее жители деревни Чулково, села Михайловская Слобода пожаловались на длинную очередь из грузовых машин с мусором на Володарском шоссе, а также на неприятный запах и шум по ночам. На территории карьера работают четыре предприятия, специализирующихся на утилизации строительных грунтов, - ООО «Аметист», ООО «Геоэкотехстрой», ООО «Вива Транс», ООО «Грунт Эко».

«Остановить работу предприятий мы не в состоянии, это регулируется в судебном порядке. <...> 8 января комиссия по проверке природоохранного законодательства <...> выехала на место для выездной проверки. <...> Были сделаны необходимые запросы документации. Проверка еще не завершена. В течение ближайшего времени мы получим результаты по итогам проверки», - сказал Чехов в ходе заседания профильного комитета Мособлдумы.

Он отметил, что руководство предприятий готово запускать на территорию жителей, чтобы они видели, что и как завозится. Предприятия закупят мобильные газоанализаторы для проверки воздуха.

«Уже организован видеомониторинг завоза грунтов, установлены камеры видеонаблюдения и выведены в онлайн-режим, по ссылке можно посмотреть», - уточнил Чехов.

Данную ситуацию возьмут на контроль в Мособлдуме, отметила председатель комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Алла Полякова.

«Как только результаты проверок будут готовы, мы снова вернемся к этому вопросу», - добавила Полякова.