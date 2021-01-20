РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В подмосковном Подольске во время пожара в квартире на улице Ленинградская огнеборцы эвакуировали семь человек, в том числе четырех детей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ленинградская, 4А, поступило в 9:57. Первое подразделение пожарной охраны прибыло в 10:03. Пожар локализовали в 10:12, ликвидировали последствия в 10:46. Возгорание произошло в пятиэтажном шестиподъездном газифицированном доме в двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров.

«Во время пожара огнеборцы эвакуировали семь человек, в том числе четверо детей. Ситуация осложнялось тем, что из-за припаркованных машин жителей был затруднен подъезд к дому», - сказал сотрудник.

Всего в тушении пожара принимали участие 20 человек, в том числе два звена газодымозащиты, а также семь единиц техники.