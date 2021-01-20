РИАМО - 20 янв. Исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержали при получении взятки, теперь ему предъявят обвинение, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, сотрудник органов внутренних дел получил через посредника взятку в сумме 250 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы», – говорится в сообщении.

Подозреваемого в незаконной деятельности задержали с поличным оперативники УФСБ России по Москве и Подмосковью, а также УСБ ГУ МВД России по Московской области.