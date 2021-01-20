РИАМО - 20 янв. В столице согласовали проект жилого комплекса на 633 квартиры на улице Расплетина в районе Щукино на северо-западе города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Предусмотрено возведение пяти корпусов с двумя подземными паркингами, а также создание на территории площадок, тротуаров и пешеходных зон, зон для игр детей, спорта и отдыха. Также будет проведена установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка зеленых насаждений», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Первые три корпуса здания будут соединены общей двухэтажной парковкой. Под четвертым и пятым корпусами будет одноэтажная парковка.

На первых этажах зданий расположатся бытовые и коммерческие объекты. При этом один из корпусов — это двухэтажное здание общественного назначения. В домах на первом этаже предусмотрены колясочные, комната для уборочного инвентаря и кабинет консьержа.

В наружной отделке применят теплоизоляционную фасадную систему с наружным штукатурным слоем и клинкерным кирпичом. На первых этажах будут витражные окна.