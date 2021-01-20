РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. До храмов и купелей городского округа Люберцы в крещенскую ночь автобусы перевезли более 4,7 тысячи пассажиров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В этом году для люберчан были организованы три иордани на открытых водоемах: в парке «Наташинские пруды», в Малаховском озере и на Кореневском карьере.

«В крещенскую ночь автобусы перевезли 4716 пассажиров до храмов и купелей Люберец. Из них 1651 человек воспользовался автобусами «Мострансавто», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что самыми популярными в эту ночь оказались маршруты: №453 от станции Люберцы-1 (север) – более 350 пассажиров, №463 от станции Малаховка – более 320 пассажиров, №77 от станции Люберцы-1 (юг) – более 270 пассажиров, №888к от улицы Люберка (микрорайон Красная Горка) – более 220 человек.

На маршрутах к местам купаний и к храмам работало 79 автобусов с сокращенным интервалом движения – не более 20 минут. График работы автобусов был продлен до 2 ночи.