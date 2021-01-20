РИАМО - 20 янв. В Московской области 1790 детей-сирот усыновили в 2020 году, их брали в семью как опытные приемные родители, так и начинающие, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В Подмосковье существует почти 4 тысячи приемных семей. Из них 194 семьи появились в 2020 году.

«В регионе мы уделяем особое внимание подготовке будущих приемных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. Воспользоваться этой возможностью может каждый – в Подмосковье работает 72 школы приемных родителей. За 2020 год в них прошли обучение 2344 человека. Отмечу, эта помощь оказывается совершенно бесплатно», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В Подмосковье проживает свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,5 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Более 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.

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